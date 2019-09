Japanse steden nog weken zonder stroom

Verscheidene steden rond Tokio zitten mogelijk nog twee weken zonder stroom als gevolg van tyfoon Faxi. Dat heeft het elektriciteitsbedrijf Tepco bekendgemaakt. In de regio zitten nog 170.000 huishoudens zonder stroom.

Faxi hield maandag huis in de regio Tokio. Zeker een persoon is overleden door de storm. Daarnaast heeft de tyfoon voor veel schade gezorgd in Japan.

Volgens Tepco zijn elektriciteitsleidingen en andere stroomvoorzieningen kapot gegaan door omvallende bomen en windvlagen. Er zijn maandag windvlagen van 216 kilometer per uur gemeten rond Tokio. „Het herstellen gaat zeker twee weken duren”, laat Tepco weten. Het kan volgens het elektriciteitsbedrijf zelfs langer duren.