Japanse sonde landt opnieuw op asteroïde

De Japanse ruimtesonde Hayabusa 2 is opnieuw geland op de asteroïde Ryugu. De wetenschappers van het nationaal instituut voor ruimteonderzoek (JAXA) hebben volgens de krant Asahi Shimbun donderdag signalen opgevangen dat het toestel voor de tweede keer op de grond staat van het rotsblok. Ryugu heeft een diameter van zo’n 900 meter en is momenteel 240 miljoen kilometer verwijderd van de aarde.

De laatste 300 meter van de afdaling kon niet meer vanuit het ruimtevaartcentrum in Sagamiraha worden gecontroleerd, maar gebeurde op de ‘automatische piloot’, gebaseerd op de door de apparatuur aan boord verzamelde informatie. Het JAXA-team weet nog niet of de sonde al grondmonsters heeft genomen. Dat is de opdracht om meer te weten te komen over het ontstaan van ons zonnestelsel.

Hayabusa 2 landde in februari voor het eerst op Ryugu. Het vermoeden bestaat dat het toen al is gelukt zand en stenen mee te nemen. Na het weer opstijgen, liet de sonde in april een explosief op de asteroïde vallen om een krater te creëren. Het materiaal dat daardoor vrij zou komen uit iets diepere lagen zou bij de tweede landing worden opgehaald. Hayabusa wordt eind 2020 terug verwacht op aarde.