Japanse regeringspartij wil streep door Chinees staatsbezoek

De Japanse regeringspartij wil een staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Japan afzeggen als gevolg van de omstreden nationale veiligheidswet voor Hongkong, die China deze week aannam. De Liberaal-Democratische Partij van premier Shinzo Abe heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

Als het voorstel komende week een meerderheid krijgt, kan het op zijn snelst dinsdag aan premier Abe worden voorgelegd, zei de LDP-parlementariër die de buitenlandcommissie van de fractie voorzit.

„De LDP volgt de situatie in Hongkong met grote bezorgdheid”, zei de parlementariër. „Het feit dat er op de eerste dag dat de wet van kracht was vierhonderd mensen zijn gearresteerd is iets dat wij als mede-Aziaten, -democraten en -voorvechters van vrijheid niet kunnen negeren.” De politie in Hongkong arresteerde woensdag minstens 370 demonstranten, van wie er tien werden opgepakt voor het overtreden van de nieuwe veiligheidswet.

De Japanse regering heeft zich tot nu toe in relatief milde termen uitgelaten over China, de belangrijkste handelspartner van Japan. Toen China de veiligheidswet dinsdag goedkeurde, deed de Japanse minister van Buitenlandse Zaken in een verklaring een beroep op China om de rechten van Japanners en Japanse bedrijven in Hongkong te respecteren.

China was daar niet over te spreken. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat China bezwaar heeft gemaakt tegen de Japanse kritiek. Die noemde hij „betekenisloos”. „We hebben daar geen tijd voor en zijn er niet in geïnteresseerd”, aldus de woordvoerder.