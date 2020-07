Japanse regeringspartij wil staatsbezoek Xi afzeggen om Hongkong

De Japanse regeringspartij wil een staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Japan afzeggen vanwege de omstreden nationale veiligheidswet voor Hongkong, die China deze week aannam.

De Liberaal-Democratische Partij van premier Shinzo Abe heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

„De LDP volgt de situatie in Hongkong met grote bezorgdheid”, zei een LDP-politicus vrijdag. „Het feit dat er op de eerste dag dat de wet van kracht was vierhonderd mensen zijn gearresteerd is iets dat wij als mede-Aziaten, als democraten en als voorvechters van vrijheid niet kunnen negeren.” De politie in Hongkong arresteerde woensdag minstens 370 demonstranten, van wie er tien werden opgepakt voor het overtreden van de nieuwe veiligheidswet.

Door de wet kunnen Chinese veiligheidsbeambten openlijk opereren in Hongkong en worden veel vormen van kritiek op de Chinese overheid strafbaar.

De Japanse regering heeft zich tot nu toe in relatief milde termen uitgelaten over China, de belangrijkste handelspartner van Japan.

De Canadese regering neemt maatregelen vanwege de Chinese veiligheidswet. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat een uitleveringsverdrag met Hongkong wordt opgeschort en dat exportbeperkingen gaan gelden.

Geheimzinnig

Minister François-Philippe Champagne zei dat de omstreden wetgeving tot stand is gekomen via een „geheimzinnig proces”. Parlement, rechtssysteem en inwoners van Hongkong stonden daarbij buitenspel, aldus de minister.

Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar geniet meer vrijheden dan andere delen van de volksrepubliek. Champagne zei dat die speciale status aan de basis stond van het feit dat Hongkong kon uitgroeien tot een belangrijke internationale metropool. Zonder die status is Canada volgens hem „genoodzaakt de bestaande regelingen te herzien”. „Canada zal met onmiddellijke ingang de export staken van gevoelige goederen naar Hongkong”, aldus Champagne. Voor de metropool gaat nu hetzelfde beleid gelden als voor de rest van China.

Aangeklaagd

Een man uit Hongkong die met een motor op de politie inreed terwijl hij een vlag met de tekst ‘Bevrijd Hongkong’ droeg, is vrijdag als eerste aangeklaagd onder de nieuwe Chinese veiligheidswet. De aanklacht is terrorisme en aanzetten tot separatisme.

Volgens een woordvoerder van de politie verwondde de 23-jarige Tong Ying-kit meerdere agenten toen hij woensdag in een smalle straat op hen inreed.