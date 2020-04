Japanse premier roept noodtoestand uit over coronacrisis

De Japanse premier Shinzo Abe heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen in Tokio en zes andere delen van het land na een recente toename van het aantal bevestigde gevallen van het coronavirus in de metropool. De noodtoestand geldt voor een maand.

De maatregel geeft lokale gouverneurs de bevoegdheid om mensen aan te sporen thuis te blijven en om bedrijven te sluiten. De noodtoestand heeft betrekking op de prefecturen Osaka, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo en Fukuoka, evenals op de hoofdstad.

Abe deed de aankondiging tijdens een vergadering van zijn coronavirus-taskforce. Hij zal naar verwachting later op de dag meer details geven. De premier benadrukte dat de noodtoestand niet zover gaat als een volledige lockdown zoals in andere landen het geval is.

Coronavirus-besmettingen in Tokio zijn meer dan verdubbeld tot ongeveer 1200 in de afgelopen week, met meer dan 80 nieuwe op dinsdag. Landelijk is het aantal gevallen voorbij de 4000 gestegen. Het land telde op maandag 93 doden.