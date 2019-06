Japanse premier Abe op bezoek in Iran

De Japanse premier Shinzo Abe is woensdag in Teheran aangekomen voor een tweedaags bezoek. Hij is de eerste Japanse leider die Iran bezoekt na de islamitische revolutie van 1979.

Iran zal Abe onder andere vragen om te bemiddelen tussen Teheran en de Verenigde Staten over de Amerikaanse oliesancties. ’‘Japan kan helpen om de toenemende spanning tussen Iran en de VS weg te nemen’’, zei een Iraanse functionaris.

De aankomst van Abe was op de nationale televisie te zien. Hij zal onder andere woensdag praten met de Iraanse president Hassan Ruhani en donderdag een bezoek brengen aan de geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei.