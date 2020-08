Japanse premier Abe kondigt vertrek aan wegens darmklachten

De Japanse premier Shinzo Abe heeft zijn vertrek aangekondigd vanwege een chronische darmontsteking. Hij trad in 2007 ook al af vanwege dezelfde gezondheidskwaal. Abe zegt aan te blijven totdat zijn opvolger is gekozen.

De premier zei tijdens een persconferentie dat zijn gezondheid in juni achteruit begon te gaan. Hij is al die tijd aangebleven, omdat hij niet wilde dat zijn vertrek voor problemen zou zorgen. „Ik wil niet dat mijn gezondheid ervoor zorgt dat ik verkeerde beslissingen neem.”

Volgens Abe was dit het juiste moment om te vertrekken. „Het aantal nieuwe coronavirusbesmettingen loopt terug en alle maatregelen voor de winter zijn al getroffen.”

Abe werd in 2006 de jongste naoorlogse premier van Japan, hij was toen 52 jaar oud. In 2012 trad hij opnieuw aan als premier. Abe is de langstzittende minister-president van het land.