Japanse politicus krijgt levenslang in China

Een 76-jarige Japanse politicus is in China veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege het smokkelen van drugs. De man werd in 2013 aangehouden toen hij probeerde een koffer met 3,3 kilogram methamfetamine vanuit China naar Japan mee te nemen.

Takuma Sakuragi werd op het vliegveld in Guangzhou aangehouden met de drugs. Aanklagers eisten de doodstraf toen de zaak begon in 2014. De uitspraak is lang uitgesteld vanwege de complexiteit van de zaak, zegt de rechtbank.

Sakuragi was jarenlang politicus in de regio Aichi.