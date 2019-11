Japanse oud-premier Nakasone (101) gestorven

Voormalig minister-president Yasuhiro Nakasone is gestorven op 101-jarige leeftijd. Dat meldt het Japanse televisiestation NHK.

Nakasone was van 1982 tot 1987 premier en voerde vele hervormingen door in zijn land. Zijn grootste droom was echter om de pacifistische Japanse grondwet, die door de Verenigde Staten was opgesteld, te veranderen. Hij wilde het leger, dat sinds de Tweede Wereldoorlog was afgeschaft, weer nieuw leven inblazen. Zodat Japan weer een belangrijke internationale rol kon spelen. Daar is het nooit van gekomen.