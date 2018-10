Japanse Nobelprijswinnaar Shimomura overleden

De Japanse Nobelprijswinnaar en overlevende van de atoombom op Nagasaki Osamu Shimomura is overleden. Dat meldde The New York Times donderdag. De wetenschapper is negentig jaar geworden.

Shimomura won in 2008 samen met Martin Chalfie en Roger Tsien de Nobelprijs voor de Scheikunde. Ze kregen die voor de ontdekking van het groen fluorescent proteïne. Dat zorgt ervoor dat bepaalde zeedieren zoals kwallen kunnen gloeien.

Op 9 augustus 1945 beleefde Shimomura hoe Amerikaanse bommenwerpers de atoombom op Nagasaki lieten vallen. Hij was op dat moment bij zijn grootouders in de buurt van de getroffen Japanse stad.