Japanse moordenaar na 45 jaar gepakt

Een Japanse moordenaar die 45 jaar uit handen van de politie wist te blijven, is onlangs opgepakt. Niet eerder in de Japanse geschiedenis was een misdadiger zo lang op de vlucht. Masaaki Osaka heeft pech, het verjaren van moord is in Japan een tijd geleden afgeschaft.

Osaka vermoordde in 1972 in Tokio een politieman. Hij was destijds een linkse revolutionair die tijdens een betoging een molotovcocktail naar een agent gooide. De 21-jarige politieman vatte vlam en kwam om het leven. De dader is al die jaren trouw gebleven aan zijn politieke principes. Het appartement in Hiroshima waar hij werd gepakt, behoort toe aan de Chukaku-ha, de Japanse Revolutionaire Communistische Liga, zo meldt de BBC donderdag.

Sinds zijn aanhouding heeft Osaka geweigerd iets te zeggen.