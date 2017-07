Japanse minister van Defensie weg na doofpot

De Japanse minister van Defensie, Tomomi Inada, heeft vrijdag haar functie neergelegd na een serie blunders, misstappen en een doofpotaffaire op haar ministerie. Diverse schandalen hebben gezorgd voor een scherpe daling in de steun voor premier Shinzo Abe.

Inada is een vertrouwelinge van Abe en werd gezien als een mogelijke toekomstig premier. Premier Abe bood zijn excuses aan en heeft laten weten dat minister van Buitenlandse Zaken, Fumio Kishida, Defensie bij zijn taken heeft gekregen.

Het vertrek van Inada valt samen met de publicatie van een rapport waarin was onderzocht of het ministerie van Defensie had geprobeerd berichten over de verslechterde veiligheidssituatie in Zuid-Soedan achter te houden. Japanse militairen waren daar onderdeel van een door de VS-geleide vredesoperatie. Volgens critici was de inzet van troepen in zo’n gevaarlijke omgeving in strijd met de pacifistische grondbeginselen van Japan.