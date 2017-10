Japanse minister slaat alarm over Noord-Korea

De minister van Defensie van Japan zei maandag dat Noord-Korea’s nucleaire en ballistische raketarsenaal is gegroeid tot „een ongekend, kritiek en dreigend” niveau.

Volgens minister Itsunori Odonera betekent deze toegenomen dreiging dat zijn land samen met Zuid-Korea en de Verenigde Staten, wat hij noemde collectief „verschillende stappen” moet nemen.

Zijn opmerkingen, gemaakt via een tolk, kwamen aan het begin van een ontmoeting op de Filipijnen met de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis en de Zuid-Koreaanse minister van Defensie, Song Young-moo.

Onodera merkte op dat Noord-Korea onlangs ballistische raketten heeft gelanceerd die over Japans grondgebied zijn gevlogen en zei dat het niet kan worden uitgesloten dat een recente ondergrondse kerntest door Noord-Korea een waterstofbom was.

Mattis was iets terughoudender met zijn opmerkingen. Hij zei niets over een mogelijke militaire actie. Mattis benadrukte in plaats daarvan een uniforme positie van de VS, Japan en Zuid-Korea om de druk op het noorden op te voeren om zijn nucleaire programma op te geven.