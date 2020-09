Japanse kustwacht redt matroos van vermist veetransportschip

De Japanse kustwacht heeft een persoon gered in de zoektocht naar een vrachtschip met ongeveer 6000 koeien en meer dan veertig bemanningsleden dat van de radar is verdwenen. Gevreesd wordt dat het schip is gekapseisd in de tyfoon Maysak.

Het schip genaamd Gulf Livestock 1 zond een noodsignaal uit ten westen van het eiland Amami Oshima in het zuidwesten van Japan. Harde wind en regen van tyfoon Maysak belemmeren de reddingsactie.

Een woordvoerder van de kustwacht zegt dat die tot nu toe een Filipijns bemanningslid heeft weten te redden. Die matroos zegt dat de motor van het schip uit was gevallen toen het werd geraakt door een golf en kapseisde.

Het schip vertrok op 14 augustus uit Nieuw-Zeeland met 5867 dieren en 43 bemanningsleden aan boord. Van hen komen er 39 van de Filipijnen. Ook waren er twee Nieuw-Zeelanders en twee Australiërs aan boord.

Bestemming was de haven van Jingtang bij het Chinese Tangshan. De reis had 17 dagen in beslag moeten nemen.

De Nieuw-Zeelandse dierenrechtenorganisatie SAFE is boos en zegt dat het lot van het schip laat zien wat de risico’s zijn van het exporteren van levende dieren. „Deze koeien hadden nooit op zee moeten zijn”, aldus een woordvoerder.