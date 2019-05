Japanse keizer Naruhito bestijgt de troon

Japan heeft officieel een nieuwe keizer. De 59-jarige Naruhito heeft woensdag de Chrysantentroon bestegen en volgt zijn vader op die een dag eerder is afgetreden. Daarmee is in Japan ook een nieuwe jaartelling begonnen, het Reiwa-tijdperk (‘mooie harmonie’).

Hoewel Naruhito officieel keizer werd toen de klok 00.00 uur sloeg, erfde hij tijdens een eenvoudige ochtendceremonie drie regalia, die zijn troonsbestijging formeel maken. Het gaat om een juweel, een zwaard en een spiegel, die ook bekend staan als de drie heilige schatten van Japan. Zijn vrouw, keizerin Masako, maakte dat overigens niet mee, omdat vrouwen niet bij de ceremonie aanwezig mogen zijn.

Naruhito bedankte zijn ouders voor hun werk in de afgelopen decennia. „Ik beloof dat ik altijd aan het volk zal denken”, zei de kersverse keizer bij zijn eerste toespraak. Ook wil hij zijn „plichten vervullen als een symbool van de Japanse staat”.