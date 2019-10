Japanse keizer Naruhito aanvaardt troon

De Japanse keizer Naruhito heeft officieel de troon aanvaard en de belofte afgelegd dat hij zijn plicht als symbool van de staat zal vervullen. De 59-jarige Naruhito deed dat in een eeuwenoude ceremonie in de belangrijkste zaal van het keizerlijke paleis in Tokio in aanwezigheid van staatshoofden en gasten uit meer dan 180 landen.

Naruhito volgde in mei zijn vader Akihito op toen die als eerste keizer in twee eeuwen afstand deed van de troon. Akihito was keizer van 1989 tot 2019.

„Ik zweer dat ik zal handelen volgens de grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als symbool van de staat en van de eenheid van het volk”, zei hij in aanwezigheid van tweeduizend gasten onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima. „Ik hoop oprecht dat Japan zich verder zal ontwikkelen en zal bijdragen aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en aan het welzijn en welvaart van mensen door wijsheid en inspanningen.”