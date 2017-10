„Japanse keizer Akihito treedt in 2019 af”

De Japanse keizer Akihito (83) zal hoogstwaarschijnlijk eind maart 2019 terugtreden. Dat meldt de Japanse krant Asahi, op basis van bronnen in de Japanse regering. In juni van dit jaar stemde het parlement in met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor de 83-jarige keizer om troonsafstand te doen.

De keizer zei vorig jaar dat zijn leeftijd en gezondheid het hem moeilijk maken zijn plichten te vervullen. Akihito heeft een hartoperatie ondergaan en is behandeld voor prostaatkanker.

Het wordt de eerste abdicatie van een Japanse keizer in tweehonderd jaar. Normaal gesproken zal kroonprins Naruhito (57) hem op 1 april 2019 opvolgen. Akihito heeft bij zijn abdicatie precies 30 jaar op de troon gezeten.