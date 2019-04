Japanse keizer Akihito afgetreden

De Japanse keizer Akihito is dinsdagmiddag (lokale tijd) afgetreden. Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid in het keizerlijk paleis in Tokio in aanwezigheid van de keizerlijke familie en driehonderd genodigden. De nieuwe keizer Naruhito bestijgt woensdag de Chrysantentroon.

Premier Shinzo Abe hield een korte toespraak waarin hij de keizer dankte voor zijn regering en de troost die hij de Japanners had geboden. Daarna nam de keizer zelf kort het woord. Akihito zei dat hij zijn taak met groot respect en liefde voor het volk had uitgeoefend en dankte de Japanners voor de genoten steun. Hij zou blijven bidden voor vrede. Na zijn toespraak verliet de keizer de zaal, gevolgd door keizerin Michiko en kroonprins Naruhito.

