‘Japanse kabinetssecretaris Suga wil Abe opvolgen’

De Japanse kabinetssecretaris Yoshihide Suga heeft besloten deel te nemen aan de race om premier Shinzo Abe op te volgen. Dat meldde persbureau Kyodo News.

Suga, de belangrijkste woordvoerder van de regering en de rechterhand van Abe sinds 2012, is van plan om de rol van voorzitter in de regerende Liberale Democratische Partij (LDP) op zich te nemen, aldus het bericht dat verwijst naar een persoon die niet door het persbureau openbaar is gemaakt. De partij zou rond 15 september kunnen stemmen om een opvolger voor Abe te kiezen, schrijft Kyodo.

Abe maakte vrijdag bekend dat hij om gezondheidsredenen zal aftreden. Hij zei dat hij zou aanblijven totdat de leiders van de LDP een interne stemming hebben gehouden over wie hem opvolgt. De algemene verkiezingen zijn pas in oktober volgend jaar gepland.