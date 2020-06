Japanse hulpdiensten willen foto’s en video’s bij rampen

De Japanse bevolking wordt opgeroepen bij rampen zoals aardbevingen en wervelstormen met hun smartphones zoveel mogelijk foto’s en video’s te maken van de verwoestingen en die naar een speciale website te sturen. Daarmee kunnen de hulpdiensten beter inschatten waar zij nodig zijn.

Japan wordt elk jaar getroffen door aardbevingen, hevige regenval en tyfoons. Donderdag was er nog een aardbeving in regio rond Tokio. Er waren geen berichten van schade of slachtoffers.

Als de mensen op hun smartphone de plaatsbepaling aanzetten, kunnen de hulpdiensten meteen zien waar schade is aangericht. Bovendien kunnen ze ook beter bepalen met hoeveel mensen zij naar een plek toe moeten. De politie is op dit moment bezig om de website op te zetten.