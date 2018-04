Japanse crimineel opgepakt na klopjacht

De Japanse politie heeft na een wekenlange klopjacht een ontsnapte gevangene opgepakt. De autoriteiten hadden volgens Japanse media duizenden manschappen ingezet om de man op te sporen, maar hij slaagde er gedurende 23 dagen in op vrije voeten te blijven.

Tatsuma Hirao nam begin april de benen uit een detentiecentrum. De politie vermoedde dat hij een veilig heenkomen had gezocht op het eiland Mukaishima, waar zo’n 1200 agenten jacht op hem maakten. Hun onvermogen de voortvluchtige dief op te pakken leidde tot onrust onder de circa 22.000 inwoners van het eiland.

De politie arresteerde de man uiteindelijk niet op het eiland, maar in Hiroshima. Een medewerker van een internetcafé meende de crimineel te hebben gezien en waarschuwde de autoriteiten. Zij arresteerden Hirao op straat. Hij bekende naar verluidt dat hij zich inderdaad op Mukaishima had verscholen, maar ongeveer zes dagen geleden naar het Japanse hoofdeiland Honshu was gezwommen.