Japanse burgemeester: laat alleen mannen nu boodschappen doen

De burgemeester van de Japanse stad Osaka krijg fikse kritiek te verduren, omdat hij suggereerde dat mannen tijdens de coronacrisis beter de boodschappen kunnen doen dan vrouwen. Vrouwen zouden daar volgens burgemeester Ichiro Matsui „te lang over doen”, meldt persbureau Kyodo.

In Japan geldt de noodtoestand vanwege de coronapandemie. Inwoners van sommige gebieden is verzocht minder vaak te winkelen en slechts één familielid de boodschappen te laten doen.

Burgemeester Ichiro Matsui zei vrijdag tegen verslaggevers dat mannen die taak het beste op zich kunnen nemen. „Mannen kunnen snel dingen oppikken die zij moeten hebben en weer gaan”, zei de burgemeester. „Daarom is het denk ik goed als zij de boodschappen doen en menselijk contact vermijden.” Vrouwen „doen er lang over terwijl zij rondkijken” en „twijfelen over dit en dat”, zei Matsui.

Op sociale media krijgt de burgervader van Osaka, de tweede stad van Japan, het verwijt dat zijn uitspraken respectloos zijn tegenover zowel mannen als vrouwen. Zelf zei hij vrijdag dat zijn opmerkingen wellicht als achterhaald worden bestempeld, maar wel van toepassing zijn binnen zijn familie.