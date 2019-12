Japans parlementslid gearresteerd wegens omkoping

De Japanse autoriteiten hebben woensdag parlementariër Tsukasa Akimoto van de regerende Liberale Democratische Partij gearresteerd op verdenking van het aannemen van steekpenningen. Hij zou zijn omgekocht door een bedrijf dat geïnteresseerd is in het opzetten van een casino in Japan, zeiden aanklagers in Tokio.

Akimoto wordt ervan verdacht 3 miljoen yen (25.000 euro) te hebben gekregen van drie verdachten. Volgens aanklagers wist hij dat hun bedrijf hulp wilde met een casinoaanbod. De parlementariër was tot oktober 2018 senior vice-minister in het kabinet, belast met toezicht op het regeringsbeleid bij het introduceren van casino’s.

De aanklagers zeiden dat ook de drie verdachten van omkoping zijn gearresteerd. Niemand was bereikbaar voor commentaar op het kantoor van Akimoto. De parlementariër, wiens kantoor vorige week werd doorzocht door justitie, heeft herhaaldelijk het wangedrag ontkend.