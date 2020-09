Japans parlement kiest opvolger Abe

Het Japanse parlement stemt woensdag naar verwachting in met de benoeming van Yoshihide Suga tot nieuwe premier. Zijn partijgenoot en huidig minister-president Shinzo Abe stapt vanwege gezondheidsproblemen voortijdig op.

De 71-jarige Suga won eerder deze week al een stemming om Abe (65) op te volgen als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP). Die domineert het Japanse lagerhuis en daarom is het zo goed als zeker dat de nieuwe LDP-chef ook de volgende premier zal worden.

Suga heeft al jaren een invloedrijke positie binnen de regering. Hij trad in 2012 aan als kabinetssecretaris van Abe en was daarmee ook een belangrijke regeringswoordvoerder. Hij krijgt als premier te maken met tal van uitdagingen, zoals de coronacrisis en de vergrijzing. Bijna een derde van de Japanse bevolking is ouder dan 65.

De nieuwe premier zal na zijn aantreden mogelijk nieuwe verkiezingen uitschrijven. Als hij die wint, kan hij een volledige termijn als premier aan de slag. Nu mag hij alleen de ambtsperiode van Abe uitzitten. Dat betekent dat er over ongeveer een jaar weer verkiezingen gehouden moeten worden.