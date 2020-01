Japanners morren over maatregelen tegen verspreiding virus

Drie Japanners die zijn geƫvacueerd uit het Chinese Wuhan, blijken besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Japanse overheid, die door critici wordt verweten een te laks quarantainebeleid te hanteren.

De drie besmette Japanners waren op woensdag met tweehonderd landgenoten naar Tokio gevlogen. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat inmiddels bij veertien personen in Japan is vastgesteld dat ze het virus hebben. Twee van die patiƫnten vertoonden nog geen ziekteverschijnselen.

Sommige Japanners morren op internet dat de overheid onvoldoende onderneemt om verspreiding van het virus tegen te gaan. De autoriteiten zeggen dat ze mensen niet gedwongen in quarantaine kunnen plaatsen als nog niet is vastgesteld dat ze het virus hebben. In andere landen is dat wel mogelijk.

Het wordt wel mogelijk om Japanners met het virus verplicht te laten opnemen in een ziekenhuis, maar die maatregel wordt pas op 7 februari van kracht. Gerepatrieerde Japanners kregen aanvankelijk het verzoek om thuis te blijven tot medische onderzoeken zijn afgerond. Twee mensen die woensdag terugkeerden, weigerden echter om zich te laten testen.