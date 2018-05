Japanners eisen compensatie om sterilisatie

Drie Japanners die gedwongen zijn gesteriliseerd hebben de regering aangeklaagd. Ze eisen een schadevergoeding, bericht de Japanse omroep NHK.

Het trio, twee mannen en een vrouw van in de zeventig, zeggen dat hun grondrechten zijn geschonden. Ze zeggen gedwongen gesteriliseerd te zijn vanwege mentale en fysieke afwijkingen. De eugeneticawet die dat mogelijk maakte is in 1996 ingetrokken.

In totaal zouden met een beroep op die wet ongeveer 16.500 mensen gedwongen zijn gesteriliseerd. Het is volgens NHK de eerste keer dat meerdere slachtoffers gelijktijdig naar de rechter stappen. Ze eisen afzonderlijk omgerekend 84.000 tot 296.000 euro schadevergoeding. De Japanners konden door de ingreep niet meer zelf beslissen of ze kinderen wilden krijgen.