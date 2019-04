Japanners beginnen aan ongekend lange vakantie

In Japan is in de aanloop naar een historische troonswisseling een ongekend lange vakantieperiode van tien dagen begonnen. Dat leidt volgens Japanse media zaterdag tot grote drukte op de weg, in treinen en op vliegvelden.

Japanners hebben in deze periode jaarlijks vrij tijdens de zogeheten Gouden Week, een reeks feestdagen. Die wordt dit keer verlengd vanwege de troonsopvolging. De populaire keizer Akihito (85) maakt op 30 april plaats voor zijn 59-jarige zoon Naruhito, die een dag later de troon bestijgt. Het is de eerste keer in ruim 200 jaar dat een keizer tussentijds aftreedt.

Restaurants, hotels en andere ondernemingen doen naar verwachting goede zaken tijdens de lange vakantie. Er vliegt zaterdag naar verwachting een recordaantal van 60.700 passagiers naar het buitenland via luchthaven Narita bij Tokio, bericht omroep NHK. Ook hebben naar schatting zo’n 3,71 miljoen mensen voor de vakantieperiode binnenlandse vluchten geboekt, fors meer dan een jaar eerder.

In de aanloop naar de vakantie ontstond een run op populaire bestemmingen. Akiko Nishikata vertelde persbureau Reuters onlangs dat zijn familie al in november probeerde een all-invakantie naar Hawaii te boeken voor de Gouden Week, maar die waren toen al uitverkocht. „Zo’n kans om lang weg te gaan komt komt maar één keer in je leven, dus we zijn teleurgesteld”, zei Nishikata.