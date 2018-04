Japanner verdacht van moord op vijf mensen

Een Japanse man wordt ervan verdacht dat hij vijf mensen heeft vermoord. Hij werd zaterdag aangehouden nadat drie lichamen waren gevonden en de politie trof later nog twee slachtoffers, meldt de krant The Japan Times. De 38-jarige man heeft de moorden bekend, zegt de politie.

De laatste lichamen die zijn gevonden waren van zijn vader en grootmoeder, die in het huis woonden waar de andere drie lijken waren gevonden. De twee werden gevonden in een graf in een bos bij de stad Hioki, na aanwijzingen van de verdachte.

De andere slachtoffers waren een tante, haar zus en een buurman.