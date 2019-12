Japanner aangehouden na 24.000 telefoontjes

Een gepensioneerde Japanse man is gearresteerd nadat hij 24.000 keer een telefoonbedrijf had gebeld om te klagen dat ze zijn contract hadden geschonden, melden politie en lokale media.

De politie van Tokio zei dat ze de 71-jarige Akitoshi Okamoto vorige week in hechtenis hebben genomen nadat hij in acht dagen honderden gratis telefoontjes naar de klantenservice van het telefoonbedrijf had gepleegd.

Maar dit was slechts het topje van de ijsberg, want hij bleek ook nog eens duizenden keren te hebben gebeld via openbare betaaltelefoons om zijn ongenoegen over het bedrijf te uiten en het personeel van de klantenservice te beledigen.

„Hij eiste dat medewerkers naar hem toe kwamen om zich te verontschuldigen voor het overtreden van zijn contract. Hij heeft ook herhaaldelijk opgehangen meteen na een klaagtelefoontje”, zei een woordvoerder van de politie.

Hij werd gearresteerd op verdenking van „frauduleuze belemmering van het bedrijfsleven”, voegde de woordvoerder toe.