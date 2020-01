Japanese kok krijgt drie Michelinsterren

Voor het eerst in de historie heeft een in Japan geboren kok met zijn Franse restaurant drie Michelinsterren in de wacht gesleept. Tijdens een ceremonie in Parijs van de Franse editie van de Michelin Gids is dat bekendgemaakt.

Chef Kei Kobayashi is volgens de gids ‘een virtuoos in het combineren van smaken en het precies goed bereiden van een gerecht’. De Michelingids is extreem enthousiast over een van zijn gerechten: Schotse zalm op een bed van knapperige groenten.

Er zijn in Japan verschillende restaurants die een Michelinster hebben, maar Kobayashi is de eerste Japanse chef die de onderscheiding krijgt voor een restaurant in Frankrijk.

Kobayashi werd geboren in de provincie Nagano in Japan waar zijn vader een chef was in een traditioneel restaurant. Na het zien van een documentaire over de Franse keuken raakte hij geïnspireerd, verhuisde naar Frankrijk en ging in de leer bij twee driesterrenchefs. Hij begon zijn restaurant negen jaar geleden in Parijs en sleepte de afgelopen jaren eerst een ster en daarna de tweede in de wacht. Nu heeft hij de hoogste onderscheiding binnen: drie sterren. „Je moet je ontwikkelen, nieuwe niveaus bereiken. Je moet naar geweldige producten kijken en verder”, zegt Kobayashi over het geheim achter zijn succes. „Je hebt emotie nodig en moet het plezier delen met je team.”