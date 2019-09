Japan zet zich schrap voor zware tyfoon Faxai

In en rond de Japanse hoofdstad Tokio is nagenoeg het hele openbare leven tot stilstand gekomen bij het aan land gaan van de zwaarste tyfoon in jaren. In het land worden windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur gemeten.

De 36 miljoen inwoners van de regio wordt geadviseerd niet naar buiten te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Weinig mensen zullen maandag aan het werk kunnen gaan, zo meldt tv-zender NHK.

Verder treden rivieren buiten hun oevers en is in zeker 84.000 huizen de stroom uitgevallen. Het trein- en vliegverkeer is nagenoeg geheel stilgevallen. Ongeveer 5000 mensen moesten noodgedwongen tijdelijk hun huis verlaten.

De storm heeft de vrouwennaam Faxai gekregen.