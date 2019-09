Japan wil terug naar oude schrijfwijze namen

De rechts-conservatieve regering van Japan wil internationaal terug naar de traditionele schrijfwijze van namen. In de toekomst zal in documenten in vreemde talen weer eerst de achternaam worden geschreven, gevolgd door de voornaam. Dit heeft het kabinet van premier Shinzo Abe vrijdag besloten.

De premier zou dan niet langer Shinzo Abe in het Nederlands of Engels heten, maar Abe Shinzo. Japan neemt daarmee afstand van het patroon dat meer dan een eeuw geleden van het Westen werd overgenomen en keert terug naar de traditionele volgorde van eerst de achternaam en vervolgens de voornaam.

Japan nam de westerse schrijfwijze van namen over toen het zich in de tweede helft van de negentiende eeuw begon te moderniseren en te internationaliseren. Het land onderscheidde zich daarmee van andere Aziatische landen zoals China en Zuid-Korea, die ook in het westerse schrift de familienaam vooraan zetten.

„In een geglobaliseerde wereld is het steeds belangrijker geworden om zich bewust te worden van de verscheidenheid aan talen die mensen spreken”, aldus de Japanse minister van Onderwijs Masahiko Shibayama vrijdag. „Het is beter om in de westerse schrijfwijze de Japanse traditie van namen te volgen.”

Critici betwijfelen of de spellingwijziging noodzakelijk is. Het is ook de vraag hoe de particuliere sector reageert. Tot nu toe heeft alleen het ministerie van Onderwijs de namen op zijn website gewijzigd.