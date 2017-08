Japan: VN moet druk op Noord-Korea opvoeren

De Japanse premier Shinzō Abe gaat aan de Verenigde Naties vragen de druk op Noord-Korea op te voeren. Hij stelt dat hij alles in zijn macht zal doen, om zijn bevolking te beschermen.

Hij noemt het afvuren van de Noord-Koreaanse raket een ongeëvenaarde en serieuze bedreiging voor Japan.

Noord-Korea vuurde dinsdagochtend een raket af in de richting van Japan. De bevolking in het noorden van het land werd gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen, maar de raket vloog 2700 kilometer, ging over het land heen en brak vervolgens in drie stukken.