Japan verwacht executies voor sarin-aanslag

Precies 23 jaar na de dodelijke aanslag met sarin in de metro van Tokio groeien de speculaties in Japan dat de verantwoordelijke sekteleden snel worden geëxecuteerd. Dertien mensen kwamen om het leven door de aanslag met zenuwgas en duizenden mensen raakten ziek.

Verschillende van de dertien sekteleden zijn vorige week overgebracht naar andere faciliteiten, waarop Japanse media volop gingen speculeren over hun aanstaande ophanging. In Japan worden mensen pas geëxecuteerd als de zaken tegen al hun medeplichtigen zijn afgerond. Dat gebeurde in dit geval in januari van dit jaar.

Het is niet bekend of de sekteleden op dezelfde dag naar de galg gaan. Executies in Japan zijn tot op het laatste moment geheim en de terdoodveroordeelden krijgen pas enkele uren van tevoren te horen dat hun einde nabij is.

De sekte Aum Shinrikyo was ervan overtuigd dat het einde der tijden naderde en zocht de gewelddadige confrontatie met de Japanse staat. Op 20 maart 1995 gebruikten de sekteleden tijdens de ochtendspits de scherpe punten van paraplu’s om zakken vol sarin lek te prikken in vijf metrowagons.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil Japan met de executies schoon schip maken voordat volgend jaar de nieuwe keizer aantreedt.