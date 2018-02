Japan verhoort toerist VS over afgehakt hoofd

De Japanse politie heeft een Amerikaanse toerist voor verhoor meegenomen, nadat in zijn vakantieappartement een afgehakt hoofd was gevonden. De politie vermoedt dat het om het hoofd van een Japanse vrouw gaat die in het gezelschap van de Amerikaan was gezien en later als vermist was opgegeven.

Politieagenten zeiden tegen The Japan Times dat op camerabeelden is te zien dat de 26-jarige man en de 27-jarige vrouw samen het vakantieappartement van de Amerikaan binnenstapten, maar dat er geen beelden zijn van de vrouw terwijl ze het pand verlaat. Het hoofd van de vrouw is later in een koffer gevonden. Er zijn geen andere stoffelijke resten aangetroffen.

De Amerikaan ontkent betrokkenheid bij de vermissing van de vrouw.