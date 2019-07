Japan veilt walvisvlees

In Japan wordt het vlees verkocht van de eerste walvissen die zijn gevangen na de hervatting van de commerciële jacht op de dieren. Dat leverde op een veiling tot 15.000 yen (ruim 123 euro) per kilo op, bericht omroep NHK.

Japan hervatte de commerciële walvisjacht maandag weer na 31 jaar. Walvisvaarders vertrokken uit Kushiro en keerden terug met twee dode dieren. Het vlees ging onder meer over de toonbank in winkels in die havenstad en was ook te krijgen op een markt die volgens NHK populair is onder toeristen.

Een dertiger uit Tokio vertelde rauw walvisvlees te hebben geproefd en daar erg van te hebben genoten. Japanse media berichten dat op meerdere plaatsen veilingen zijn gehouden. Dat gebeurde onder meer in het noordoostelijke Sendai, waar zou zijn geboden op ongeveer 260 kilo walvisvlees.