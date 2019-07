Japan staat embryo van mens en dier toe

De Japanse wetenschapper Hiromitsu Nakauchi heeft van de autoriteiten voorlopige toestemming ontvangen om menselijk DNA in te bouwen in dierlijke embryo’s. In de ontstane mens-dierhybrides groeien daardoor menselijke organen.

Nakauchi verwacht komende maand definitieve toestemming voor zijn ethisch omstreden experimenten te krijgen, meldde wetenschappelijk tijdschrift Nature dinsdag in een nieuwsbericht.

De Japanse stamcelexpert van de universiteit van Tokyo en de Stanford University (VS) wil DNA van patiënten met falende organen inbouwen in zogeheten pluripotente stamcellen (cellen die kunnen uitgroeien tot alle celtypes) van muizen-, ratten- of varkensembryo’s. Vervolgens wil hij die opkweken in een kunstbaarmoeder.

Het orgaan kan in geval van muizen of ratten na 14,5 tot 15,5 dagen worden geoogst, een orgaan uit een varkensembryo na 70 dagen. Het gaat bijvoorbeeld om nieren, lever, baarmoeder of twaalfvingerige darm. Die hebben het lichaamseigen DNA van de patiënt. Ze kunnen daardoor worden getransplanteerd zonder dat afstotingsverschijnselen optreden.

Hoewel de techniek om organen te kweken nieuw is, bestaan mens-dierhybrides al langer. Zo maakte de universiteit van Californië een geit met menselijk DNA. Het dier produceert daardoor melk met menselijk lysozym, een eiwit dat diarree tegengaat. De landbouwuniversiteit van Peking is bezig met koeien die menselijke moedermelk moeten gaan maken.

De ethisch omstreden techniek kent heel wat haken en ogen. Bio-ethici zijn bezorgd dat het ingebouwde menselijke DNA de dierlijke hersenen zou kunnen beïnvloeden. De dieren zouden daardoor veel slimmer kunnen worden, vrezen ze. Maar daarvan is volgens Nakauchi geen sprake. „We kweken alleen het orgaan dat we nodig hebben.” En na het oogsten van de organen worden de embryo’s vernietigd.