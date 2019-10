Japan redt Noord-Koreanen na botsing schepen

De Japanse kustwacht heeft maandag tien Noord-Koreanen uit de Japanse Zee gered nadat een Japans patrouilleschip met een Noord-Koreaanse vissersboot botste. In totaal sloegen twintig Noord-Koreaanse bemanningsleden overboord. Een zoektocht naar de andere drenkelingen is nog in volle gang.

„We sturen reddingsboten en vliegtuigen naar het gebied”, zei een woordvoerder van de Japanse kustwacht. Verdere details zijn nog niet bekend. De aanvaring gebeurde zo’n 350 kilometer te noordwesten van het schiereiland Noto op het eiland Honshu.

Jaarlijks komen tientallen Noord-Koreaanse schepen in problemen voor de Japanse kust. Vaak zijn de boten oud, waardoor er technische en andere problemen ontstaan. De oorzaak van de botsing maandag is onduidelijk.