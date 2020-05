Japan overweegt opheffen noodtoestand in aantal regio’s

De Japanse regering overweegt snelle opheffing van de noodtoestand in 34 regio’s die niet zwaar zijn getroffen door de coronaviruspandemie. Dat heeft minister Yasutoshi Nishimura van Economie gezegd. Een week geleden verlengde de regering de landelijke noodtoestand nog tot 31 mei, met het voorbehoud dat noodmaatregelen eerder kunnen worden ingetrokken wanneer dat in het hele land of plaatselijk mogelijk is.

„Wat betreft de 34 prefecturen ... als we kunnen bevestigen dat het aantal nieuwe infecties stabiel blijft, zal de opheffing (van de noodtoestand) voor veel van die prefecturen in zicht zijn”, vertelde Nishimura maandag tijdens een zitting van het Japanse parlement. Mocht het opheffen van de noodtoestand leiden tot fors meer besmettingen, dan kan die volgens hem opnieuw worden ingesteld.

Volgens de laatste tellingen van de Johns Hopkins universiteit in Baltimore zijn er in het land 15.777 besmettingen en 624 doden geregistreerd sinds de uitbraak van het longvirus.