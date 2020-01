Japan meldt tweede besmetting coronavirus

Opnieuw is in Japan iemand besmet geraakt met het coronavirus. Daarmee staat het aantal Japanse patiënten op twee, meldt het ministerie van Gezondheid van het land donderdag.

Het gaat volgens de autoriteiten om een man van in de veertig die in de Chinese stad Wuhan woont, waar het coronavirus voor het eerst opdook. De man is sinds zondag in Japan en is inmiddels opgenomen in een ziekenhuis.

Behalve in China en Japan zijn ook in diverse andere landen zoals de VS, Thailand, Taiwan en Vietnam gevallen van het virus ontdekt. In China zijn tot nu toe achttien mensen bezweken en ongeveer 650 mensen besmet. In meerdere landen screenen de autoriteiten vliegtuigpassagiers uit China. In de Chinese provincie Hubei is in Wuhan en vier andere steden het openbaar vervoer stilgelegd.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) stelde donderdag na crisisberaad het nog te vroeg te vinden om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie.