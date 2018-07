Japan maakt zich op voor orkaan

Japan moet zich nogmaals schrap zetten voor extreem weer. Een krachtige orkaan nadert het Japanse hoofdeiland Honshu met windsnelheden van meer 180 kilometer per uur.

Jondari, Koreaans voor veldleeuwerik, zal naar verwachting eind zaterdag of begin zondag het land bereiken. In de loop van zondag zal zo’n 400 millimeter neerslag vallen, verwacht het meteorologische instituut van Japan. Meer dan honderd vluchten zijn alvast geannuleerd. Ook diverse zomerfestivals in de buurt van Tokio zijn uitgesteld.

Japan heeft de afgelopen periode al zwaar te lijden gehad onder extreme weersomstandigheden. Na zware regenval en overstromingen vorige maand in het westen van Japan, waardoor zo’n tweehonderd doden vielen, werden deze maand grote delen van het land geteisterd door hitte. De temperatuur steeg maandag tot boven de 40 graden.