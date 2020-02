Japan laat ouderen van quarantaineschip gaan

Enkele oudere passagiers op het door het nieuwe coronavirus getroffen cruiseschip Diamond Princess bij Japan mogen er binnenkort vanaf en worden ondergebracht in speciale opvang. Dat hebben de Japanse autoriteiten laten weten. Het aantal mensen op het schip dat is besmet, is intussen gestegen naar 218.

Het schip ligt voor de Japanse kust bij de stad Yokohama. Het heeft 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. De Japanse autoriteiten plaatsten het schip begin deze maand in quarantaine nadat bij een passagier het coronavirus was vastgesteld. Sindsdien zitten duizenden mensen vast in hun hut.