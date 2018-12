Japan krijgt „vliegdekschip”

Japan krijgt weer de beschikking over wat feitelijk een vliegdekschip is. Het is de bedoeling dat een helikopterschip van het type Izumo wordt omgebouwd zodat vanaf het dek F35B-gevechtstoestellen kunnen opstijgen, berichten Japanse media. Dat moet de komende jaren gebeuren.

De Japanse regering gaf dinsdag groen licht voor het ombouwen van het schip. Dat besluit lag politiek erg gevoelig. Vooral de kleinste coalitiepartij Komeito wil niet dat het omgebouwde vaartuig een vliegdekschip wordt genoemd. Het wordt daarom omschreven als een „torpedobootjager met multifunctionele capaciteiten”, bericht de krant Asahi Shimbun.

De pacifistische Japanse grondwet, die na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd, verbiedt oorlogsvoering door de staat. Het bezit van ‘offensieve vliegdekschepen’ is ook uit den boze. Het is daarom de bedoeling dat de F35B-toestellen, die verticaal kunnen opstijgen, alleen op het schip worden gebruikt in noodsituaties of voor trainingsdoeleinden, bericht omroep NHK.