Japan koopt eiland voor militaire oefening VS

Japan koopt een onbewoond eiland voor 146 miljoen dollar (circa 133 miljoen euro) bedoeld voor Amerikaanse militaire oefeningen. Tokio en Washington kwamen in 2011 overeen een trainingslocatie voor Amerikaanse straaljagers te verplaatsen naar het eiland Mageshima, ongeveer 30 kilometer voor de zuidwestelijke Japanse kust.

De Japanse kabinetssecretaris Yoshihide Suga zei dat vrijdag een akkoord is bereikt om Mageshima te kopen „na besprekingen tussen het ministerie van Defensie en de projectontwikkelaar die de meerderheid van het eiland bezit”.

Amerikaanse militaire trainingsmissies worden momenteel uitgevoerd op Iwo Jima, ongeveer 1200 kilometer ten zuiden van Tokio. Washington had om een verhuizing gevraagd en zei dat Iwo Jima - een belangrijk slagveld uit de Tweede Wereldoorlog - te ver weg was van een Amerikaanse militaire basis in de West-Japanse stad Iwakuni, waar hun jachtvliegtuigen zijn gestationeerd.