Japan komt met eenheid voor betwiste eilanden

Japan roept een speciale politie-eenheid in het leven om betwiste eilanden te beschermen in de Oost-Chinese Zee. De agenten worden volgens omroep NHK gestationeerd op het eiland Okinawa, op zo’n 420 kilometer ten oosten van de eilandengroep.

Japan en China maken al langer ruzie over de eilanden. Die worden bestuurd door Japan. Ze staan daar bekend als de Senkaku-eilanden en in China als de Diaoyu-eilanden. Op de eilandengroep arriveerde in 2012 nog een groep Chinese activisten die daar de Chinese vlag hesen.

De Japanse politie zou nu 159 extra agenten willen inzetten om te voorkomen dat „gewapende groepen” aan land gaan op de afgelegen eilanden. De nieuwe eenheid wordt voorzien van automatische wapens en helikopters.