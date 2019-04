„Japan is straaljager kwijt”

De Japanse strijdkrachten missen een gevechtsvliegtuig. De nieuwssite van de krant Asahi Shimbun meldt dat het vliegtuig, een Lockheed Martin F35A, circa 135 kilometer van de kust van de radar is verdwenen.

Het toestel was met één vlieger aan boord met ander toestellen voor een trainingsvlucht opgestegen van de luchtmachtbasis van Misawa, circa 540 kilometer ten noorden van Tokio. Het toestel is vervolgens boven zee verdwenen. Er wordt vanuit de lucht en vanaf zee naar het vliegtuig gezocht.

De F35A is een ‘basismodel’ van de nieuwe Amerikaanse straaljagers van Lockheed-Martin. Het verdwenen vliegtuig was ruim een jaar op de basis gestationeerd. Japan is net als Nederland van plan tientallen van deze gevechtsvliegtuigen aan te schaffen.