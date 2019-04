Japan in de ban van Reiwa-gekte

Japanse ondernemingen hopen te profiteren van de gekte rond Reiwa, de naam van het nieuwe keizerlijke tijdperk. De markt wordt overspoeld met themaproducten, van cakejes tot sleutelhangers en smartphonehoesjes.

Het is ongebruikelijk dat bedrijven proberen een slaatje te slaan uit de naam van het nieuwe tijdperk. Die wordt doorgaans pas onthuld als de vorige keizer is overleden. Tijdens de rouwperiode zou het als ongepast worden gezien om allerlei merchandise in de schappen te leggen.

Dit keer is echter sprake van een feestelijke sfeer. Keizer Akihito is nog springlevend en treedt af om plaats te maken voor de kroonprins. 2 minuten en 27 seconden na de bekendmaking van de naam verscheen al een metalen beker op de markt met het opschrift Reiwa. Ondertussen zijn ook speciale edities van kranten zeer gewild. Die worden al online verkocht via veilingsites.

Ook horecazaken denken te kunnen verdienen aan de gekte. Het chique restaurant The Oak Door in Tokio biedt een speciale themaburger van wagyuvlees aan. Voor dat gevaarte van ongeveer 3 kilo moet 100.000 yen (ruim 800 euro) worden afgerekend. Daar is wel een fles wijn bij inbegrepen.

Belangstellenden trokken ook massaal naar een Australische vastgoedsite: Reiwa.com. Het Real Estate Institute of Western Australia liet weten dat na de bekendmaking plots 70 procent van de sitebezoekers uit Japan kwam.