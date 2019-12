Japan hangt Chinese moordenaar op

Een 40-jarige Chinese veroordeelde moordenaar is in Japan opgehangen. Het is de eerste buitenlander die wordt gedood sinds 2007 toen het land begon met het geven van informatie over uitgevoerde doodvonnissen.

De Chinees Wei Wei was ter dood veroordeeld voor de moord op vier familieleden in 2003. Twee medeplichtigen waren naar China gevlucht en daar gearresteerd. Een van hen is in 2005 geëxecuteerd terwijl de andere levenslang kreeg. De drie Chinezen waren op een studentenvisum naar Japan gereisd.

Het was de eerste executie onder de nieuwe minister van Justitie die in augustus aantrad en de derde dit jaar.