Japan gelast festiviteiten af op verjaardag keizer

Japan blaast activiteiten af rond de verjaardag van de nieuwe keizer Naruhito. De hofhouding meldt dat het keizerlijk paleis niet toegankelijk zal zijn voor het publiek. Ook gaat een openbare verschijning van de keizer niet door die ’s ochtends had moeten plaatsvinden.

De laatste keer dat vergelijkbare maatregelen werden getroffen was in 1996. Dat hield toen verband met een gijzelingssituatie in de ambtswoning van de Japanse ambassadeur in Peru.

Het zou de eerste keer zijn dat dergelijke festiviteiten worden gehouden voor de verjaardag van Naruhito. De vorst besteeg vorig jaar de troon en viert op 23 februari zijn zestigste verjaardag. Die valt samen met de uitbraak van het nieuwe coronavirus, waar op het Japanse vasteland tientallen mensen mee besmet zijn.

De Japanse regering had mensen zondag opgeroepen bijeenkomsten te mijden die „niet urgent of noodzakelijk” zijn vanwege de uitbraak van het virus. Ouderen kregen het advies om drukke plaatsen te mijden.