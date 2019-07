Japan boos over Koreaanse actie tegen Russen

Japan heeft dinsdag Zuid-Korea bekritiseerd omdat het actie ondernam tegen een Russisch vliegtuig in wat volgens Tokio Japans luchtruim is. Japan protesteerde zowel tegen Zuid-Korea als Rusland over het incident.

„Takeshima is het Japanse grondgebied,” zei minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono op een persconferentie, verwijzend naar een eiland dat door zowel Zuid-Korea als Japan wordt geclaimd. Zuid-Korea noemt het eiland Dokdo.

„Het is Japan dat actie zou moeten ondernemen tegen het Russische vliegtuig dat zijn luchtruim is binnengekomen. Het is onverenigbaar met de houding van Japan dat Zuid-Korea daar stappen in zet,” zei Kono.

Zuid-Koreaanse straaljagers vuurden honderden waarschuwingsschoten af op een Russische bommenwerper die dinsdag het Zuid-Koreaanse luchtruim binnenkwam, zei Zuid-Korea. Rusland ontkende dat ze het luchtruim hadden geschonden en beschuldigden Zuid-Koreaanse piloten ervan roekeloos te zijn.